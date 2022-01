IBM renforce sa collaboration avec le Crédit Agricole information fournie par AOF • 06/01/2022 à 14:36



(AOF) - IBM a annoncé une collaboration étendue avec le Crédit Agricole à travers un nouvel accord de sept ans. Ensemble, la banque et le groupe informatique s'attacheront à offrir aux clients une expérience numérique améliorée. Le nouvel accord portera sur la modernisation d'une partie des applications du groupe Crédit Agricole, notamment la gestion des comptes et des crédits.



Cette modernisation permettra à la banque de bénéficier des dernières technologies d'IBM, dont l'IBM Z, en matière de cryptographie, de sécurité, de résilience et d'interopérabilité.



Le Crédit Agricole prévoit de faire évoluer la modularité et l'ouverture de ses applications et de gagner en agilité avec un outil de développement moderne commun à toutes les plateformes DevOps.



Le projet de modernisation ouvre de nouvelles perspectives de développement, notamment l'IA et les offres " Cloud-natives ", afin de répondre aux exigences de l'économie numérique actuelle en pleine évolution.



Cela contribuera à optimiser les parcours clients, à déployer à grande échelle des innovations utiles sur les marchés du Crédit Agricole et à améliorer l'efficacité opérationnelle au service des clients de la banque.