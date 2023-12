Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IBM: rachat de deux plateformes auprès de Software AG information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 14:50









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé avoir trouvé un accord avec l'éditeur allemand de logiciels pour entreprises Software AG en vue de l'acquisition de ses plateformes d'intégration StreamSets et webMethods pour un montant de quelque 2,1 milliards de dollars en numéraire.



Le groupe informatique américain explique que le rachat de StreamSets et webMethods, deux outils qui permettent d'intégrer applications et données, va lui permettre de renforcer ses activités dans l'IA et le 'cloud' hybride.



Cette opération intervient alors que le marché des logiciels d'intégration devrait croître à un rythme moyen de 16% par an d'ici à 2027 pour dépasser 18 milliards de dollars, d'après le cabinet de recherche IDC.



L'acquisition devrait être finalisée dans le courant du deuxième trimestre 2024.





