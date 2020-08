Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM : projet post-Covid avec la ville de Séoul Cercle Finance • 20/08/2020 à 15:59









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé jeudi avoir collaboré avec la ville de Séoul dans le cadre de la mise en place d'un système d'intelligence artificielle devant permettre d'évaluer les conséquences sociales de l'épidémie de coronavirus. Le groupe technologique américain explique que cet assistant virtuel a pour mission de collecter, auprès des habitants de Séoul, des informations ayant trait à leur nouvelle vie sociale et leurs habitudes de vie depuis l'arrivée de la pandémie. Le questionnaire - disponible sur le site Internet de la ville de Séoul - est destiné à servir d'outil d'aide à la décision pour les équipes de la municipalité. Le projet est basé sur IBM Watson, la plateforme d'informatique cognitive d'IBM déjà utilisée dans 25 pays afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19.

