IBM progresse après l'annonce du processeur Quantum Nighthawk

12 novembre - ** Les actions d'IBM IBM.N augmentent de 2,4 % à 321,36 $ avant la mise sur le marché

** IBM annonce Quantum Nighthawk , un processeur conçu pour fonctionner plus rapidement que les ordinateurs classiques, le qualifiant de "processeur le plus avancé à ce jour"

** IBM pense que Nighthawk pourrait battre les ordinateurs classiques sur certaines tâches d'ici la fin de l'année prochaine

** La société indique que Nighthawk devrait être livré aux utilisateurs d'ici à la fin de l'année 2025

** La société annonce également Quantum Loon, une puce d'essai contenant toutes les pièces nécessaires à la construction d'ordinateurs quantiques à grande échelle pour une correction d'erreur avancée

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait progressé de 22,7 % cette année