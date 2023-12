Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM: processeur quantique de nouvelle génération information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 14:39









(CercleFinance.com) - IBM a présenté lundi un processeur quantique de nouvelle génération, le premier d'une nouvelle série de composants devant permettre un calcul quantique 'utile'.



A l'occasion de l'IBM Quantum Summit annuel de New York, le groupe technologique explique que l'architecture de l''IBM Quantum Heron' a été conçue au cours des quatre dernières années avec l'objectif d'offrir les indicateurs de performance les plus élevés de tous les processeurs IBM à ce jour.



La puce permet également une réduction des erreurs jusqu'à cinq fois supérieure à celle du processeur 'IBM Quantum Eagle'.



IBM a également dévoilé lors de l'événement une feuille de route pour les dix prochaines années donnant la priorité à l'amélioration des opérations des portes quantiques pour passer à l'échelle en termes de qualité vers des systèmes à correction d'erreurs.





