IBM : plonge de -10% vers 118$, un bon support

(CercleFinance.com) - IBM ricoche brutalement sous 132$ (l'ex-résistance du 9 octobre) et plonge de -10% vers 118$. Le titre ouvre un gros 'gap' sous 130,05E et efface tous ses gains depuis le 23 novembre. IBM pulvérise au passage le gros support des 123$ du 1er décembre au 4 janvier et comble instantanément le 'gap' des 120,5$ du 23/11/2020. Le prochain support se situe vers 118$ est en cours de test... en cas d'enfoncement, le soutien suivant se situe vers 115$ (mi-mai, 7 juillet 2020)

Valeurs associées IBM NYSE -9.68%