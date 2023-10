Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM: partenariat renforcé avec AWS dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 16:45









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé mercredi avoir renforcé son partenariat avec AWS afin d'apporter à ses clients une expertise en matière de solutions d'IA générative.



Dans le cadre de l'accord, IBM Consulting - la branche de conseil du groupe technologique américain - a prévu de former 10.000 consultants d'ici la fin de l'année 2024.



Les deux partenaires comptent également fournir des solutions et des services communs augmentés des fonctionnalités d'IA générative dans des domaines tels que le service client ou les ressources humaines.



IBM Consulting et AWS proposent déjà respectivement à leurs clients des solutions et des services d'IA dans de nombreux secteurs d'activité.



A titre d'exemple, Bouygues Telecom a fait appel à IBM pour la mise en place d'une nouvelle plateforme d'IA sur AWS pour concevoir des cas d'utilisation et développer des modèles-prototypes.



Le projet prévoit également une intégration plus poussée de Watsonx, l'outil d'IA générative d'IBM, avec AWS.





