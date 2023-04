IBM: partenariat étendu avec Siemens Digital information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 17:25

(CercleFinance.com) - Siemens Digital Industries Software et IBM ont annoncé aujourd'hui étendre leur partenariat à long terme afin de développer une solution logicielle combinée intégrant leurs offres respectives pour l'ingénierie des systèmes, la gestion du cycle de vie des services et la gestion des actifs.



' Les pressions concurrentielles croissantes, les marchés du travail tendus et les objectifs croissants de conformité environnementale obligent les organisations à adopter une approche de gestion plus holistique qui couvre le cycle de vie des produits et des actifs ', indique Siemens.



Dans ce contexte, les partenaires comptent développer une solution logicielle combinée visant à aider les organisations à optimiser les cycles de vie des produits et faciliter l'amélioration de la traçabilité entre les processus, prototyper et tester les concepts beaucoup plus tôt dans le développement, et adopter des conceptions de produits plus durables.



L'objectif est d'aider les organisations à accélérer l'innovation et les délais de mise sur le marché, ce qui peut entraîner une amélioration de la qualité et une réduction des coûts.