IBM: partenariat étendu avec Microsoft dans l'IA

(CercleFinance.com) - IBM a annoncé jeudi qu'il allait approfondir sa collaboration avec Microsoft dans l'intelligence artificielle (IA) avec le déploiement d'une nouvelle offre commune.



Aux termes de l'accord, les consultants du groupe technologique américain aideront désormais leurs clients à implanter, en coopération avec Microsoft, la suite d'IA de langage avancée 'Azure OpenAI' développée par le géant des logiciels.



Dans un communiqué, IBM et Microsoft expliquent qu'ils se sont associés à la banque d'affaires suisse Julius Baer afin de développer un procédé permettant de résumer des rapports financiers et de créer automatiquement des versions audio de ces documents.



Les deux groupes ont également dans l'idée de proposer aux médecins et aux infirmières un assistant virtuel leur permettant de collecter des informations dans les dossiers des patients.



