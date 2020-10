Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM : partenariat étendu avec l'indien HCL Cercle Finance • 02/10/2020 à 12:32









(CercleFinance.com) - Le groupe de services informatiques indien HCL Technologies a annoncé vendredi une nouvel accord de collaboration avec IBM visant à permettre à ses clients de migrer leurs charges de travail critiques vers le 'cloud' public d'IBM. L'écosystème de services mis en place par HCL et IBM s'adresse en particulier aux entreprises des secteurs réglementés tels que les services financiers, les télécommunications, les sciences de la vie et les services de soins, ainsi que l'énergie et les services publics, explique la SSII. Ces solutions communes doivent utiliser la suite IBM Cloud Paks, des logiciels conteneurisés fonctionnant sur Red Hat ainsi que des données et analyses avancées basées sur Watson, l'intelligence artificielle d'IBM.

Valeurs associées IBM NYSE -0.42%