Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM : partenariat avec Salesforce pour lutter contre la Covid Cercle Finance • 18/12/2020 à 15:45









(CercleFinance.com) - IBM et Salesforce ont annoncé aujourd'hui la mise en place d'un partenariat visant à offrir aux entreprises rouvrant leurs portes au public 'un moyen vérifiable et respectueux de la vie privée' de connaître l'état de santé et de vaccination des personnes. Dans le cadre de cette offre, IBM Digital Health Pass s'intégrera à la plate-forme Salesforce Work.com. 'Au début de la pandémie, de nombreuses organisations ont déployé de simples dépistages COVID-19, tels que des enquêtes de santé autodéclarées, pour soutenir la réintégration sur les lieux de travail et dans d'autres institutions', a déclaré Paul Roma, directeur général d'IBM Watson Health. 'Désormais, alors que les tests se généralisent et que la distribution des vaccins est en cours, nous étendons la disponibilité d'IBM Digital Health Pass avec Salesforce pour aider les organisations à vérifier le statut vaccinal d'un individu et tout autre certificat de santé pertinent', a-t-il ajouté.

Valeurs associées IBM NYSE 0.00%