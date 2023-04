Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM: partenariat avec Moderna dans l'innovation quantique information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 14:28









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé jeudi la signature d'un accord avec Moderna visant à combiner informatique quantique et intelligence artificielle afin de faire avancer la recherche scientifique dans l'ARN messager.



Le groupe américain explique que le partenariat doit permettre aux chercheurs de Moderna d'utiliser l'intelligence artificielle générative en vue de mieux comprendre le comportement de certaines molécules et d'en créer de nouvelles.



Aux termes de la collaboration, Moderna rejoindra l'IBM Quantum Network, le programme d'IBM visant à faire progresser l'informatique quantique et à explorer ses applications concrètes.



Dans le cadre de l'accord, IBM fournira à Moderna un accès à ses systèmes quantiques, ainsi que l'expertise nécessaire pour l'aider à explorer des cas d'utilisation de pointe dans le domaine des sciences de la vie, en s'appuyant sur les technologies quantiques.



Il est prévu que leurs équipes s'appuient également sur MoLFormer, un modèle d'intelligence artificielle qui permet de prédire les propriétés d'une molécule et de comprendre les caractéristiques de médicaments potentiels à base d'ARNm.



L'objectif, pour Moderna, va consister à utiliser MoLFormer pour optimiser les nanoparticules lipidiques qui encapsulent et protègent l'ARNm lorsqu'il se déplace dans l'organisme, mais aussi l'ARNm lui-même, afin qu'il serve de moteur d'instruction aux cellules pour lutter contre les maladies.





