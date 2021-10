Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM : ouvre un centre de technologies à Strasbourg information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 16:00









(CercleFinance.com) - IBM annonce une nouvelle étape dans le partenariat stratégique initié il y a plus d'un demi-siècle avec le Crédit Mutuel, avec la signature du contrat ' AmbitionS ' entre Euro-Information, filiale technologique du Crédit Mutuel, et IBM. L'objectif est de poursuivre et de renforcer l'étroite collaboration entre les deux entités au cours des quatre prochaines années pour continuer à anticiper les évolutions du secteur des services financiers. Dans le cadre de ce plan AmbitionS, un Centre de technologies et de compétences IBM, dédié au Crédit Mutuel, va voir le jour à Strasbourg, autour de l'intelligence artificielle, des données, du cloud et de la modernisation des infrastructures. Ce hub permettra d'accélérer l'offre de services et technologies comme l'IA ou le cloud privé, en synergie avec la plateforme IBM Z, pour les clients et adhérents, partenaires et salariés de toutes les fédérations de Crédit Mutuel et leurs filiales.

Valeurs associées IBM NYSE -9.52%