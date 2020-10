Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM : offre commune avec AT&T dans le cloud hybride Cercle Finance • 29/10/2020 à 15:46









(CercleFinance.com) - IBM et AT&T ont annoncé jeudi qu'ils allaient collaborer afin de développer une offre commune de cloud 'hybride', une technologie qui permet aux entreprises de faire tourner leurs applications sur des plateformes à la fois publiques et privées. L'objectif, d'après les deux groupes, est de faire en sorte que les clients puissent bénéficier d'un tableau de bord unifié pour la gestion de la multitude de leurs réseaux cloud et de milliards d'appareils 'edge' en périphérie de réseau. L'offre doit être basée sur le logiciel IBM Cloud Satellite, actuellement disponible en version bêta, sur la plateforme d'applications Red Hat OpenShift et sur les réseaux d'AT&T. Le groupe informatique américain et l'opérateur historique explique que l'initiative doit aider les entreprises à développer une offre 5G adaptée à une clientèle professionnelle. Le marché de la 5G, soulignent-ils, devrait en effet atteindre près de 700 milliards de dollars à horizon 2026. Un système de cloud 'hybride' associe des données et des applications localisées dans les locaux d'une entreprise à une autre partie extérieure, qui se trouve elle sur les serveurs des prestataires.

Valeurs associées IBM NYSE +0.94%