IBM : obtient la certification HDS pour ses datacenters

(CercleFinance.com) - IBM annonce ce lundi avoir obtenu la certification HDS en France, pour héberger des données de santé dans un environnement sécurisé. Cette certification porte sur 2 datacenters Cloud d'IBM - Paris et Francfort en Allemagne - ainsi que sur les datacenters d'IBM Services en France. 'La certification HDS atteste qu'IBM fournit les mesures techniques et de gouvernance jugées adaptées par la loi française pour sécuriser et protéger les données de santé à caractère personnel. Ayant obtenu la certification en août dernier, IBM peut désormais héberger les données de santé à caractère personnel de ses clients, ainsi que d'autres données critiques, tout en offrant une continuité de disponibilité des données en cas de sinistre', explique IBM.

