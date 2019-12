IBM obtient la certification d'hébergeur de données de santé (HDS) en France

La certification HDS permettra non seulement à IBM d'offrir à ses clients des environnements sécurisés pour leurs données de santé mais permettra également de développer de nouveaux services innovants pour les professionnels de santé.

La certification HDS - requise pour les hébergeurs de données de santé - est l'une des mesures permettant d'assurer que les datacenters Cloud d'IBM et ceux d'IBM Services sur lesquels les données sont hébergées respectent la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données des clients.

(AOF) - IBM annonce qu'il a obtenu la certification HDS pour héberger des données de santé dans un environnement sécurisé. Cette certification porte sur 2 datacenters Cloud d'IBM - Paris et Francfort en Allemagne - ainsi que sur les datacenters d'IBM Services en France.

