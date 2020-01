Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM : nouveau président du conseil début avril Cercle Finance • 31/01/2020 à 10:46









(CercleFinance.com) - IBM a fait part jeudi soir de la nomination d'Arvind Krishna comme directeur général et membre du conseil d'administration à partir du 6 avril prochain, succédant comme CEO à Virginia Rometty qui restera présidente du conseil jusqu'à la fin de l'année. 'Actuellement senior vice president d'IBM pour le cloud et les logiciels cognitifs, Arvind Krishna a été le principal architecte de l'acquisition de Red Hat par le groupe', souligne le géant informatique d'Armonk (Etat de New York). Par ailleurs, le conseil d'administration d'IBM a élu James Whitehurst, qui est actuellement senior vice président d'IBM et CEO de Red Hat, comme président d'IBM, une nomination qui prendra elle aussi effet le 6 avril.

Valeurs associées IBM NYSE -0.67%