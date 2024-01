Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IBM: nouveau plus haut de dix ans, les résultats salués information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 17:16









(CercleFinance.com) - IBM s'envole à des plus hauts de dix ans jeudi matin à la Bourse de New York, après avoir dévoilé de solides résultats trimestriels et des perspectives bien meilleures que prévu.



Vers 11h00, l'action du groupe informatique américain bondit de plus de 12%, signant de loin la plus forte progression du Dow Jones et se rapprochant de ses records historiques atteints début 2013.



IBM a dévoilé hier soir un bénéfice net opérationnel (non-GAAP) en hausse de 9% à 3,6 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre 2023, soit 3,87 dollars par action (+8%).



Le chiffre d'affaires du géant des services numériques a augmenté de 4% à 17,4 milliards de dollars en données publiées, et de 3% à taux de changes constants, une croissance tirée en particulier par le segment conseil (+5%).



'La demande des clients en IA s'accélère et notre carnet d'affaires pour watsonx et l'IA générative a pratiquement doublé entre le troisième et le quatrième trimestre', met en avant son PDG Arvind Krishna.



Après ces solides performances, l'entreprise s'est donné pour objectif de générer un flux de trésorerie disponible (free cash-flow, FCF) d'environ 12 milliards de dollars en 2024.



'C'est très supérieur à notre prévision précédente, qui visait entre 11 et 11,5 milliards de dollars', réagissent ce matin les analystes de Bank of America.



Dans une note de recherche, BofA dit désormais s'attendre à deux exercices de forte croissance pour 'Big Blue', avec un flux de trésorerie libre attendu à 13 milliards de dollars en 2025.



L'intermédiaire financier réitère son conseil d'achat sur le titre, assorti d'un objectif de cours relevé de 170 à 200 dollars, saluant la poursuite du 'redressement' réussi du groupe, son portefeuille d'activités défensif, son rendement du dividende séduisant ainsi que son expertise sous-estimée dans l'IA.





