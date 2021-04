Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM : nouveau partenariat avec BlackBerry au Canada Cercle Finance • 13/04/2021 à 16:29









(CercleFinance.com) - BlackBerry a annoncé mardi la signature d'un nouveau partenariat avec IBM portant sur la distribution de sa plateforme de communication sécurisée pour les objets connectés, BlackBerry Spark. Aux termes de l'accord, IBM commercialisera cette plateforme de sécurisation dédiée à l'Internet des objets auprès de ses clients canadiens. Conçue pour des certifications de sécurité spécifiques à l'industrie, dont le secteur automobile, BlackBerry Spark crée des connexions fiables entre n'importe quel point de terminaison. Le spécialiste canadien de la cybersécurité estime que sa plateforme offre le 'plus haut niveau de sécurité sur le marché'.

Valeurs associées IBM NYSE -2.87%