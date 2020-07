IBM nomme une nouvelle Directrice générale pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique

(AOF) - IBM a annoncé la nomination de Marta Martínez au poste de Directrice générale pour IBM en Europe, au Moyen-Orient et Afrique. Elle succède à Martin Jetter, qui dirigeait les opérations commerciales en Europe depuis 2019. Martin Jetter continuera d'occuper le poste de Président d'IBM Europe jusqu'à fin 2020.

Titulaire d'un diplôme en sciences mathématiques de l'université Complutense de Madrid, Marta Martínez devient la première femme à diriger les activités de l'entreprise dans la région. Elle prendra la responsabilité des opérations et de la croissance de l'entreprise, de la satisfaction des clients ainsi que de l'engagement envers les employés dans une région à forte diversité culturelle comprenant plus de 100 pays.

Marta Martínez est une dirigeante expérimentée des affaires et des technologies, avec plus de 30 ans d'expérience dans la transformation des entreprises et la gestion du changement culturel. Elle a dirigé avec succès IBM Espagne, Israël, Grèce et Portugal depuis 2013, positionnant l'entreprise comme le premier acteur du secteur informatique en Espagne, en Grèce et au Portugal, tout en établissant une culture de collaboration, d'intégration et de haute performance.

Au cours de ses 17 années au sein d'IBM, Marta Martínez a occupé plusieurs postes de direction au niveau local, régional et mondial, notamment celui de Vice President of Infrastructure Technology Services aux États-Unis entre 2008 et 2010.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique - Editeurs de logiciels

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.

Constructeurs informatiques

Les prévisions d'IDC pour le marché mondial ne sont pas bonnes car, sur les prochaines années, les ventes des dernières générations de matériels ne pourront pas compenser le déclin du marché. Avec une décroissance annuelle moyenne de 2,4%, le marché mondial de l'informatique personnelle ne devrait plus peser que 365,7 millions d'unités en 2023, contre 402,2 millions prévus cette année. Comme souvent ce sont les livraisons de terminaux informatiques traditionnels qui devraient le plus reculer avec une baisse moyenne de 4,3% par an d'ici 2023. En revanche IDC prévoit que les portables ultra-fins devraient bénéficier d'une croissance annuelle moyenne de 5,5% pour atteindre 99,3 millions d'unités vendues dans cinq ans. Face à cet environnement difficile, certains acteurs optent pour une stratégie de niche. Ainsi Asus cible le marché des ordinateurs pour professionnels, un segment qui résiste mieux que le grand public. Il cible également le segment du jeu vidéo où il est entré en 2006.