IBM : mobilise son expertise blockchain pour l'industrie auto

(CercleFinance.com) - Faurecia, Groupe Renault, Knauf Industries, Simoldes etCo?kunöz, en association avec IBM,ont signé un contrat de partenariat pour le déploiement d'XCEED (pour eXtended Compliance End-to-End Distributed). Cette solution partagée s'appuie sur la blockchain pour tracer la conformité de milliers de pièces assemblées dans un véhicule en tempsquasiréel. L'ambition d'XCEED est de fournir une plateforme de traçabilité et de conformité pour l'ensemble de l'écosystème de l'industrie automobile européenne, répondant ainsi à la réglementation et à la demande des clients. 'ChezIBM, notre objectif est de fournir à cette industrie des solutionsbusinessappropriées, grâce à notre expérience dans la création de réseaux blockchain sur des solutions multicloud hybrides', a commenté Dirk Wollschläger,Industry General Manager chez IBM.

Valeurs associées IBM NYSE +3.96%