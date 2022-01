Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM: LG Electronics rejoint IBM Quantum en Corée information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 12:13









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé aujourd'hui que LG Electronics avait rejoint le réseau IBM Quantum en Corée, la première initiative du secteur visant à créer des systèmes quantiques universels pour les applications commerciales et scientifiques.



IBM fournira à LG Electronics un accès à ses systèmes informatiques quantiques ainsi qu'à Qiskit, le kit de développement de logiciels d'information quantique open source d'IBM.



LG Electronics vise à explorer les applications de l'informatique quantique dans l'industrie pour prendre en charge les applications de mégadonnées, d'intelligence artificielle, de voitures connectées, de transformation numérique, d'IoT et de robotique, qui nécessitent toutes le traitement d'une grande quantité de données.



'La relation entre IBM et LG Electronics permettra à LG d'explorer de nouveaux types de problèmes associés aux technologies émergentes et contribuera à renforcer les capacités quantiques en Corée', résume Jay Gambetta, IBM Fellow et VP en charge du Quantum Computing chez IBM.







Valeurs associées IBM NYSE -0.46%