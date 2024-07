Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IBM: le titre grimpe malgré une publication jugée mitigée information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 16:07









(CercleFinance.com) - L'action IBM a ouvert en hausse jeudi à la Bourse de New York, les investisseurs préférant se focaliser sur les motifs de satisfaction de la publication trimestrielle d'hier soir plutôt que sur les déceptions.



Environ 15 minutes après l'ouverture, le titre avance de plus de 3%, signant au passage la plus forte progression de l'indice Dow Jones.



Le groupe de conseil en technologies a relevé hier soir sa prévision de flux de trésorerie disponible (FCF) pour l'exercice 2024 après avoir fait état de solides résultats, supérieurs à ses prévisions, pour le deuxième trimestre.



Grâce à la vigueur de ses activités dans les logiciels, le groupe d'Armonk (New York) a vu son son chiffre d'affaires progresser de 2% (+4% à taux de change constants) à 15,8 milliards de dollars sur le trimestre écoulé.



'En dépit du ralentissement économique en cours, le portefeuille d'activités continue de générer une croissance proche de 5% d'une année sur l'autre', soulignent les analystes de Bank of America.



IBM, qui indique avoir généré 4,5 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible sur les six premiers mois de l'année (soit 1,1 milliard de plus qu'au premier semestre 2023), dit désormais viser un 'free cash flow' de plus de 12 milliards de dollars cette année.



'Malgré le ralentissement du conseil, les signatures de contrats demeurent solides', se félicitent les équipes de BofA.



Autre élément encourageant, le carnet de commandes dans l'IA générative dépasse maintenant le cap des deux milliards de dollars à peine un an après le lancement de l'offre watsonx, a souligné le directeur général du groupe, Arvind Krishna.





