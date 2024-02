Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IBM: le modèle LLM de Mistral AI intégré à watsonx information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 14:28









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé jeudi que watsonx, sa plateforme d'IA et de données, intégrerait désormais Mixtral 8x7B, le grand modèle de langage (LLM) en mode ouvert développé par la start-up française Mistral AI.



Dans un communiqué, le groupe technologique américain explique que Mixtral-8x7B a permis de traiter, lors de tests réalisés en interne, près de 50% de données en plus que d'autres modèles existants.



IBM explique que l'intégration de Mixtral-8x7B au sein de sa gamme d'outils s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à proposer à ses clients plusieurs options afin de les aider à déployer leurs applications d'IA.



L'entreprise prévoit ainsi d'intégrer sur watsonx Elyza-japanese-Llama-2-7b, un autre modèle LLM en open source mis au point par le japonais Elyza.



Les modèles Llama-2-13B-chat et Llama-2-70B-chat de Meta, eux aussi disponibles en open source, devraient également venir s'ajouter à la plateforme watsonx au cours des prochains mois.



En rendant publics les paramètres de ses modèles en mode ouvert, Mistral AI veut permettre aux institutions, aux chercheurs et aux entreprises de les tester et de les améliorer, mais surtout de les réadapter à leurs cas d'usages et contextes particuliers.





