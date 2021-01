Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM : le BPA a chuté de 56% au 4e trimestre 2020 Cercle Finance • 22/01/2021 à 12:01









(CercleFinance.com) - Au terme du 4e trimestre 2020, le chiffre d'affaires d'IBM s'établit à 20,4 milliards de dollars, soit un recul de 6% par rapport au 4e trimestre 2019. Avec un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars sur la période, le BPA ajusté s'élève à 2,07 dollars. S'il fait mieux que le consensus, il marque tout de même une contraction de 56% par rapport à la même période, un an plus tôt. Sur l'ensemble de l'exercice 2020, IBM enregistre un chiffre d'affaires de 73,6 milliards de dollars (-5% par rapport à l'exercice précédent). Le BPA ajusté annuel se chiffre ainsi à 8,67 dollars - en recul de 32% par rapport à 2019.

Valeurs associées IBM NYSE -10.71%