IBM: lancement d'une nouvelle suite de sécurité information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 14:22

(CercleFinance.com) - IBM dévoile sa nouvelle suite IBM Security QRadar, 'conçue pour unifier et accélérer l'expérience des analystes de sécurité tout au long du cycle de vie des incidents', en couvrant toutes les technologies de détection, d'investigation et de réponse aux menaces.



Fournie en mode 'as a service', cette suite de sécurité est construite sur une base ouverte et conçue spécifiquement pour les exigences du Coud hybride. Elle présente une interface utilisateur unique et modernisée pour tous les produits.



QRadar comprend des dizaines de capacités d'IA et d'automatisation affinées au fil du temps avec des utilisateurs et des données du monde réel, ainsi que des innovations développées avec IBM Research et la communauté de la sécurité open source.