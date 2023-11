Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM: lancement d'une IA pour la génération de code information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 16:13









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé jeudi le lancement de watsonx Code Assistant, un assistant virtuel de conversation basé sur l'intelligence artificielle générative destiné à aider les développeurs informatiques.



Dans un communiqué, le groupe technologique américain explique que le service doit permettre de coder plus rapidement et plus précisément à l'aide de requêtes ('prompts') exprimées en langage naturel.



Premier cas d'usage possible, l'automatisation informatique avec watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed doit faciliter des tâches telles que la configuration du réseau et le déploiement de code.



Deuxième utilisation possible, la modernisation des applications mainframe avec watsonx Code Assistant for Z pour la traduction de COBOL en Java sur les systèmes IBM Z.



IBM dit étudier la possibilité de doter watsonx Code Assistant de capacités d'IA générative supplémentaires spécifiques au cycle de développement logiciel de bout en bout.



Lors d'un aperçu technique, qui a recruté environ 4000 développeurs, le taux d'acceptation moyen global des recommandations de contenu générées par l'IA a atteint de 85%, avec une amélioration de la productivité de l'ordre de 20% à 45%.





