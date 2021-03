Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM : lancement d'un cloud multizone au Brésil Cercle Finance • 18/03/2021 à 16:19









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé aujourd'hui l'ouverture du premier IBM Cloud Multizone Region (MZR) au Brésil, soit le premier d'Amérique latine. Après des ouvertures à Toronto et à Osaka l'année dernière, ce MZR au Brésil marque l'engagement continu d'IBM à aider les clients du monde entier à travailler avec des niveaux de sécurité et de résilience élevés, tout répondant également aux exigences de souveraineté des données. 'Le lancement du cloud MZR est le résultat de l'investissement continu de la société dans l'infrastructure cloud afin d'accélérer l'adoption du cloud hybride et aider à stimuler la croissance des entreprises en Amérique latine', annonce IBM. Le cloud MZR s'appuie sur des centres de données situés dans au moins trois zones de disponibilité, offrant donc une plus grande résilience en cas de panne.

