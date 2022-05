IBM: lance un Talent Center of Excellence avec EY information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 16:59

(CercleFinance.com) - EY et IBM annoncent aujourd'hui la création d'un nouveau Talent Center of Excellence (COE), dans le but d'aider les entreprises du monde entier à relever certains des défis les plus urgents en matière de main-d'oeuvre à la suite de la pandémie de COVID-19.



Ainsi, ce COE s'appuiera sur des solutions d'intelligence artificielle et de cloud hybride pour fournir de vastes services de transformation des talents, aussi bien en matière de RH, que dans la mobilité ou les paies.



'L'alliance EY-IBM fournira des solutions de conseil et de technologie qui infusent l'IA et l'automatisation dans le processus de gestion des talents pour aider les clients à simplifier et à rationaliser l'expérience', résume John Granger, vice-président senior chez IBM Consulting.