Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM : la scission de Kyndryl commence à prendre forme information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 16:49









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé mardi que son conseil d'administration avait définitivement entériné le projet de scission de Kyndryl, l'activité de gestion des infrastructures IT du groupe qui prendra officiellement son indépendance le 3 novembre. Le géant technologique explique qu'il a l'intention de distribuer à ses actionnaires 80,1% du capital de la filiale, sur la base d'une action Kyndryl pour cinq actions IBM détenues. La réalisation de l'opération est prévue le mercredi 3 novembre, après la fermeture des marchés. A l'issue de l'opération, IBM prévoit de ne conserver que 19,9% de Kyndryl, une participation que le groupe compte monétiser en vue de rembourser une partie de sa dette dans les mois qui viennent. La Bourse accueillait ces détails sans grand émoi mardi matin, le titre IBM cédant actuellement plus de 0,7% à la Bourse de New York.

Valeurs associées IBM NYSE -0.84%