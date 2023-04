Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM: la dividende augmente, le titre avance information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 16:31









(CercleFinance.com) - IBM naviguait à contre-courant de la Bourse de New York mardi matin après avoir fait part de son intention de mieux rémunérer ses actionnaires sous la forme d'une augmentation de son dividende.



Un peu moins d'une heure après l'ouverture, l'action du groupe technologique avançait de 0,1% alors que l'indice S&P 500 cédait au même moment pas loin de 0,7%.



IBM a annoncé dans la matinée qu'il prévoyait de verser un dividende trimestriel en numéraire de 1,66 dollar par action ordinaire en date du 10 juin à ses actionnaires enregistrés avant le 10 mai.



Dans son communiqué, la société, qui paie un coupon à ses actionnaires depuis 1916, précise qu'il s'agit de la 28ème année consécutive de progression de son dividende.



Arvind Krishna, son PDG, étaye ce relèvement de dividende par la solide génération de trésorerie du groupe, qui bénéficie selon lui d'une demande accrue pour ses technologie de 'cloud' et d'intelligence artificielle à la faveur de la volonté de ses clients d'automatiser bon nombre de leurs opérations.





