IBM: l'UE autorise l'acquisition de SAG Integration US

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle exclusif de SAG Integration US par IBM.



La transaction concerne principalement la fourniture de middleware d'entreprise.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la concurrence sur les marchés sur lesquels les sociétés sont toutes deux actives, dans la mesure où il existe un nombre suffisant d'acteurs alternatifs.



En outre, la Commission a estimé que l'entité issue de la fusion n'aurait pas la capacité de s'engager dans une stratégie de verrouillage.





