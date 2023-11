Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM: l'IA géospatiale contre le réchauffement climatique information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 12:33









(CercleFinance.com) - IBM a dévoilé jeudi une série de nouveaux projets basés sur ses technologies d'IA géospatiale, avec l'objectif de lutter contre le réchauffement climatique.



Le groupe américain explique utiliser ses outils d'exploitation des données géospatiales, notamment son modèle de fondation développé avec la NASA, afin de suivre notamment le émissions de carbone (CO2) en Arabie saoudite



Au Kenya, IBM dit collaborer avec le gouvernement en vue de visualiser les activités de plantation et de croissance des arbres dans des zones spécifiques des réservoirs d'eau.



Aux Emirats arabes unis, l'entreprise travaille avec l'Université Mohamed Bin Zayed d'intelligence artificielle (MBZUAI) afin de cartographier les îlots de chaleur urbains, ces zones où les températures sont nettement plus élevées que dans les localités environnantes.



Au Royaume-Uni, IBM s'est associé au Science and Technology Facilities Council Hartree Centre (STFC) pour explorer l'application des technologies de nouvelle génération, y compris l'IA, afin de traiter les risques climatiques.



Le premier cas d'utilisation du service se concentrera sur le secteur de l'aviation, dans lequel l'IA géospatiale d'IBM évaluera l'impact à long terme du changement climatique sur les futures opérations et infrastructures aéroportuaires.



Ces annonces interviennent alors que se tient actuellement à Dubaï la conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP 28).





