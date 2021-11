Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM : inauguration d'un centre d'innovation en Inde information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 14:26









(CercleFinance.com) - L'indien Larsen & Toubro Infotech a annoncé jeudi l'ouverture avec IBM d'un centre d'innovation dédié aux technologies du groupe américain. Ce nouveau campus - basé à Bangalore - doit permettre d'aider les entreprises clientes à comprendre comment moderniser leurs activités et à accélérer leur processus de transformation numérique. Le centre est censé faire la part belle, en particulier, aux solutions du groupe de conseil indien développées à partir des plateformes d'IBM en matière de 'cloud' et d'intelligence artificielle.

