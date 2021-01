IBM : Gary D. Cohn est nommé vice-président

(CercleFinance.com) - IBM a annoncé aujourd'hui la nomination de Gary D. Cohn au poste de vice-président d'IBM et membre de l'équipe de direction d'IBM.

Il travaillera en partenariat avec Arvind Krishna, DG d'IBM, et l'équipe de direction d'IBM, dans le cadre d'un large éventail d'initiatives commerciales et d'engagement externe, dans des domaines tels que le développement des affaires, les services à la clientèle et la gestion des relations avec les clients.

' Gary est un leader respecté à l'échelle mondiale qui a une vaste expérience dans le domaine des affaires et du gouvernement, a déclaré Arvind Krishna.

' Avec la longue histoire d'innovation et de transformation de l'entreprise pour chaque ère technologique, et une stratégie de croissance ciblée qui tirera parti de l'énorme opportunité dans le cloud hybride et l'IA, c'est un moment passionnant pour commencer à travailler aux côtés d'Arvind, de l'équipe IBM et de l'incroyable liste de clients d'IBM. ' a déclaré Gary D. Cohn.