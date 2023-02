IBM: fait l'acquisition de la société StepZen information fournie par Cercle Finance • 09/02/2023 à 15:19

(CercleFinance.com) - IBM annonce aujourd'hui sa première opération de croissance externe de l'année via l'acquisition de StepZen Inc., une société fondée en 2020 qui a développé une solution permettant aux développeurs de créer des APIs GraphQL -soit un langage de requête et un environnement d'exécution côté serveur pour les interfaces de programmation d'application (API)- rapidement et avec moins de code.



'Les APIs servent de connecteur essentiel entre différentes sources de données et applications, ce qui signifie que les entreprises s'appuient sur les APIs et en créent plus que jamais afin d'obtenir les données dont elles ont besoin pour alimenter leurs applications et expériences', fait savoir IBM.



Un rapport de Gartner® prévoit que d'ici 2025, plus de 50% des entreprises utiliseront GraphQL en production, contre moins de 10% en 2021, rapporte IBM.



La société estime que StepZen complétera le développement de ses activités dans des domaines clés, notamment l'intégration, l'API management, le data fabric, et le data management.