IBM : extension du partenariat avec VMware

(CercleFinance.com) - Le groupe IBM annonce ce mercredi un partenariat étendu avec VMware, 'afin d'accélérer l'innovation et l'adoption du Cloud hybride au service des entreprises mondiales'. 'Grâce à des offres technologiques nouvelles et actualisées, IBM facilite plus que jamais la tâche des entreprises de toutes tailles en leur permettant de déplacer de manière plus sécurisée les applications VMware vers le Cloud et de tirer parti des technologies ouvertes pour moderniser leurs opérations commerciales', explique le groupe. Cette annonce a été effectuée lors de la conférence VMworld Europe 2019.

Valeurs associées IBM NYSE +0.63%