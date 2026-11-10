IBM et Microsoft lancent une plateforme d'IA agentique pour les entreprises

IBM et Microsoft annoncent le lancement d'Imagine Enterprise, une plateforme d'IA agentique conçue pour aider les entreprises à développer, déployer et superviser des agents d'IA capables d'accompagner les collaborateurs dans l'exécution de processus propres à leur secteur d'activité.

Les deux géants informatiques ont associé leurs technologies et leurs expertises, ainsi qu'un accompagnement par des ingénieurs directement mobilisés auprès des clients pour les projets éligibles, afin d'accélérer le déploiement de l'IA dans les entreprises.

Imagine Enterprise vise à permettre aux organisations, notamment celles des secteurs réglementés, de combiner l'expertise humaine avec des agents d'IA, tout en connectant ces derniers aux données spécifiques de l'entreprise et à ses processus opérationnels quotidiens.

Dans ce cadre, IBM Consulting apporte son expertise en transformation par l'IA ainsi qu'un portefeuille de plus de 6 000 agents d'IA et ressources développés sur IBM Consulting Advantage, sa plateforme de prestation de services reposant sur l'intelligence artificielle.

De son côté, Microsoft fournit les infrastructures d'IA, de données, de cloud et de cybersécurité nécessaires au fonctionnement sécurisé des agents au sein des entreprises. Des ingénieurs des deux groupes pourront aussi accompagner les clients de la phase d'expérimentation à la mise en production.

Les premières solutions sectorielles d'Imagine Enterprise concernent les services financiers, l'assurance et le commerce de détail. La plateforme a été conçue pour permettre une extension progressive à d'autres secteurs, notamment l'industrie manufacturière, l'énergie, le secteur public et la mobilité.

Imagine Enterprise est accessible aux entreprises par l'intermédiaire d'IBM Consulting, qui peut assurer le déploiement et l'exploitation de la plateforme pour leur compte. Des options permettant aux entreprises de gérer elles-mêmes la plateforme sont également proposées.