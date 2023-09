Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

IBM: engagement de formation à l'IA information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 10:43

(CercleFinance.com) - IBM annonce s'engager à former, d'ici la fin de 2026, deux millions d'apprenants en intelligence artificielle (IA), de façon à aider à combler le déficit mondial de compétences en la matière, 'en mettant l'accent sur les catégories minoritaires de la population'.



Pour cela, il va élargir ses collaborations en matière d'éducation avec des universités du monde entier, collaborer avec des partenaires pour offrir une formation à aux adultes et lancer de nouveaux cours d'IA générative via sa plateforme IBM SkillsBuild.



Selon une étude mondiale menée par l'IBM Institute of Business Value, les dirigeants interrogés estiment que la mise en place de l'IA et de l'automatisation nécessitera la requalification de 40% de leurs effectifs au cours des trois prochaines années.