IBM en hausse, les investisseurs se concentrant sur le redressement des logiciels

22 octobre - ** Les actions d'IBM IBM.N augmentent de 1,9% avant la publication des résultats trimestriels après la cloche, les investisseurs surveillant la reprise du segment des logiciels après l'échec du dernier trimestre

** Les analystes s'attendent à ce que les revenus trimestriels augmentent de 7%, le BPA ajusté devrait être de 2,45 $ contre 2,30 $ l'année précédente, selon les données compilées par LSEG ** L'action IBM a chuté à la suite de son rapport du deuxième trimestre en juillet, lorsqueles ventes inférieures aux prévisions dans son segment principal des logiciels ont éclipsé () une reprise de la demande dans son activité d'ordinateurs centraux

** "Un nouveau manque au niveau des logiciels conduira très probablement (à) une nouvelle liquidation des actions IBM", a averti Daniel Morgan, gestionnaire principal de portefeuille chez Synovus Trust, dans une récente note à l'intention des investisseurs

** L'action a progressé d'environ 31 % depuis le début de l'année, contre 14 % pour le S&P 500 .SPX .

** IBM s'est récemment négocié à 24 fois les bénéfices attendus, bien au-dessus du PE prévisionnel moyen sur 5 ans de 16, ce qui suggère que l'action pourrait être surévaluée