IBM : en baisse, un analyste note un ralentissement

(CercleFinance.com) - Le titre IBM recule nettement ce mardi, après des signes de ralentissement de la croissance des revenus de son unité de logiciels et de services Red Hat, ainsi que de ses activités cloud et cognitives. Rappelons que le chiffre d'affaires de la société basée à Armonk (New York) a ainsi chuté de 3,4% à 17,4 milliards de dollars au premier trimestre, en deçà du consensus de 17,6 milliards de dollars. Le bénéfice net d'IBM au premier trimestre a chuté de 18% à 1,6 milliard de dollars, ou 1,84 dollar par action. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,79 dollar par action. Les analystes de Wedbush Securities ont pour leur part noté une décélération de la croissance des revenus d'un trimestre à l'autre pour Red Hat - même si les revenus ont encore augmenté de 18% au cours du dernier trimestre - ainsi que pour la division cloud et logiciels cognitifs du groupe, où les revenus ont augmenté de 5%. Le titre, qui a baissé de 10% depuis le début de l'année, s'affiche encore en recul de -4,6% mardi matin.

Valeurs associées IBM NYSE -6.37%