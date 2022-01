Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM: des actifs cédés à Francisco Partners dans la santé information fournie par Cercle Finance • 21/01/2022 à 15:20









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé vendredi avoir trouvé un accord avec Francisco Partners en vue céder au fonds d'investissement ses activités de données et d'outils d'analyse pour le secteur de la santé.



Le périmètre - qui faisait jusqu'ici partie de la branche d'intelligence artificielle pour les soins de santé Watson Health - comprend notamment le portefeuille de visualisation des données Health Insights.



La transaction inclut aussi la base de données MarketScan, la plateforme d'essais cliniques Clinical Development, la solution d'aide à la décision Micromedex, ainsi que divers logiciels d'imagerie.



L'opération devrait être bouclée dans le courant du deuxième trimestre. Ses termes financiers n'ont pas été communiqués.





