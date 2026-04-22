IBM dépasse ses estimations trimestrielles grâce à la croissance du cloud hybride

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des mouvements d'actions au paragraphe 2)

IBM IBM.N a battu les estimations de bénéfices du premier trimestre mercredi, l'adoption de l'intelligence artificielle ayant stimulé la demande pour ses services logiciels utilisés pour gérer de grandes quantités de données et automatiser les processus informatiques.

Cependant, les actions de la société ont baissé d'environ 6 % dans les échanges prolongés.

La demande des entreprises pour l'IA générative et le cloud hybride, qui permet aux entreprises d'exécuter des applications et de stocker des données dans leurs propres centres de données et dans des clouds publics, est en plein essor, car les entreprises automatisent les flux de travail.

Le segment des logiciels d'IBM, ancré par son unité de cloud hybride à forte marge Red Hat, et une suite d'outils d'IA sous la marque Watsonx, a augmenté de 11,3% au premier trimestre.

Le segment de l'infrastructure de Big Blue, qui comprend ses ordinateurs centraux, a été un point lumineux depuis plus d'un an, car l'adoption de la dernière génération, z17, se poursuit. Le chiffre d'affaires de ce segment a augmenté de 15,2 % pour atteindre 3,33 milliards de dollars au cours du trimestre.

Les ordinateurs centraux d'IBM sont des serveurs sécurisés et très performants qui traitent des millions de transactions quotidiennes pour les grandes banques, les compagnies aériennes et les détaillants.

Les investisseurs sont également attentifs aux signes indiquant que l'IA pourrait menacer certains secteurs d'activité d'IBM, après que les actions ont été mises à mal en février, lorsque Anthropic a déclaré que son outil Claude Code pourrait aider à moderniser le COBOL, un langage largement utilisé sur les ordinateurs centraux d'IBM.

Les analystes ont réfuté ces craintes, soulignant les liens étroits qu'entretient IBM avec ses clients et ses offres plus larges en matière d'IA, notamment Watson Code Assistant, un outil de modernisation du codage pour les ordinateurs centraux.

Le directeur financier James Kavanaugh a déclaré que les clients qui utilisent cet outil voient leur consommation d'ordinateurs centraux augmenter plus rapidement.

"L'IA dans la modernisation de l'ordinateur central est en fait un accélérateur et une source de croissance pour l'ensemble du portefeuille d'ordinateurs centraux", a-t-il déclaré à Reuters lors d'une interview.

Pour le premier trimestre, IBM a déclaré un chiffre d'affaires de 15,92 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 15,62 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 1,91 $ par action, contre une estimation de 1,81 $ par action.