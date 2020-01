Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM : compte plus de 100 clients en informatique quantique Cercle Finance • 08/01/2020 à 16:40









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé qu'elle comptait désormais plus de 100 clients utilisant son unité informatique quantique, dont Delta Airlines et Goldman Sachs. La compagnie aérienne américaine utilise IBM Q Hub pour explorer les capacités potentielles de l'informatique quantique pour ses clients et ses employés. Des banques comme Goldman Sachs et Wells Fargo ont également commencé à explorer des applications pratiques utilisant l'informatique quantique, a déclaré IBM. Le géant de l'informatique a déclaré avoir conclu d'autres accords avec des laboratoires de recherche universitaires et gouvernementaux et des startups, notamment Georgia Tech, l'Université de Stanford et Zurich Instruments. IBM a déclaré que l'informatique quantique pourrait permettre de trouver de nouveaux matériaux pour capter le carbone pour le changement climatique, mais aussi de découvrir de nouvelles chimies pour des batteries plus économes en énergie.

Valeurs associées IBM NYSE +0.24%