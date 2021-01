Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM : collabore avec Avertra sur la transformation numérique Cercle Finance • 06/01/2021 à 14:20









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Avertra, l'organisation mondiale de services d'intégration, de produits et de conseil, pour aider à accélérer la transformation numérique des clients dans le secteur de l'énergie et des services publics. Avertra va ainsi héberger sa plateforme MiCustomer Digital Experience sur IBM Cloud, aidant à créer des organisations E&U (énergie & services) connectées capables de fonctionner de manière plus intelligente et sécurisée. 'Nous considérons notre collaboration IBM comme un moyen de simplifier la façon dont nous gérons nos actifs numériques critiques. Nous attendons avec impatience la prochaine étape de notre parcours avec IBM ', a commenté Bashir Bseirani, directeur général d'Avertra.

