IBM: collaboration renforcée en cybersécurité avec Microsoft

(CercleFinance.com) - IBM et Microsoft annoncent un renforcement de leur collaboration en matière de cybersécurité pour aider les clients à simplifier et moderniser leurs opérations de sécurité, ainsi qu'à gérer et protéger leurs identités dans le cloud hybride.



Alors que les organisations adoptent le cloud hybride et l'intelligence artificielle pour stimuler l'innovation, elles ont besoin de capacités de sécurité avancées pour protéger leurs données les plus précieuses.



En combinant les services de cybersécurité de pointe d'IBM Consulting avec le portefeuille technologique de sécurité complet de Microsoft, les deux entreprises fournissent aux clients les outils et l'expertise nécessaires pour les aider à simplifier et moderniser leurs opérations de sécurité de bout en bout, exploiter la puissance du cloud, protéger les données et favoriser la croissance de leur entreprise.





