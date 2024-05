Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IBM: collaboration renforcée avec Salesforce dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 16:33









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé mardi étendre sa collaboration avec le géant américain du 'cloud' Salesforce avec la signature d'un accord associant leurs deux outils d'IA générative, watsonx et Einstein.



Les deux groupes avaient déjà signé l'an dernier un accord avec pour objectif d'accélérer l'adoption de l'IA générative pour la gestion de la relation client (CRM) au sein des entreprises.



Dans un communiqué, IBM et Salesforce expliquent que leur partenariat porte désormais sur l'intégration bidirectionnelle de données, les grands modèles de langage (LLM) et le développement de solutions d'IA responsable.



Dans le détail, Salesforce prévoit de proposer à ses clients de concevoir leurs LLMs sur la base de la plateforme watsonx.ai d'IBM et sur Einstein 1 Studio, sa propre suite d'outils low-code permettant de personnaliser Einstein.



Conséquence, la série de modèles IBM Granite devrait être disponible pour une utilisation sur Salesforce Einstein 1, offrant aux clients un accès à davantage de modèles.



L'annonce intervient alors qu'IBM a dévoilé hier, lors de sa conférence annuelle 'Think', plusieurs nouveautés autour de sa plateforme watsonx, avec de nouvelles fonctionnalités visant à rendre l'IA plus ouverte, plus rentable et plus flexible pour les entreprises.



Le groupe informatique en a profité pour annoncer un renforcement de ses collaborations avec AWS, Adobe, Meta, Microsoft, Mistral, Palo Alto Networks, SAP et donc Salesforce.





