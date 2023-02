Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM: collaboration dans l'IA avec la NASA information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 16:02









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé mercredi qu'il allait collaborer avec la NASA afin de mesurer l'impact du changement climatique à partir d'outils d'intelligence artificielle.



Aux termes de l'accord, le groupe technologique va coopérer avec le Marshall Space Flight Center, un établissement de la NASA basé à Huntsville (Alabama), afin d'apporter un nouvel éclairage sur la pléthore de données dont dispose l'agence spatiale américaine dans l'observation de la Terre et le domaine géospatial.



C'est la première fois qu'une technologie liée à l'intelligence artificielle va être appliquée aux données satellitaires collectées par la NASA.



L'un des projets va consister à associer les modèles d'intelligence artificielle d'IBM au système d'imagerie Harmonized Landsat Sentinel-2 (HLS) de la NASA afin de mieux comprendre l'empreinte géographique de phénomènes tels que les catastrophes naturelles, les récoltes agricoles ou l'habitat sauvage.





