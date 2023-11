Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM: collaboration avec VMware dans l'IA générative information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 14:12









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé mardi qu'il allait collaborer avec le spécialiste de l'informatique dématérialisée VMware afin d'aider les entreprises à adopter l'IA générative.



Les deux groupes technologiques expliquent qu'ils comptent mettre à disposition watsonx, la plateforme d'intelligence artificielle d'IBM, sur des environnement 'sur site', c'est-à-dire là où se trouvent leurs opérations critiques.



L'idée est de favoriser la mise en place des fonctionnalités d'IA générative 'rapides et transparentes', expliquent-t-ils dans un communiqué.



Cette offre doit permettre aux entreprises d'accéder à watsonx dans des environnements privés, sur site, sur des infrastructure en tant que services (IaaS), ainsi que dans le 'cloud hybride'.



VMware - qui tient actuellement sa conférence 'VMware Explore' à Barcelone - a également annoncé ce mardi avoir scellé un accord de collaboration avec Intel afin de développer l'IA 'dans tous les environnements', que ce soit dans les centres de données, le 'cloud' public ou l'informatique périphérique 'edge'.





