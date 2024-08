Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IBM: collaboration avec Intel autour d'un accélérateur d'IA information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 16:41









(CercleFinance.com) - IBM et Intel collaborent pour déployer les accélérateurs AI Intel Gaudi 3 sur IBM Cloud, avec une disponibilité prévue début 2025.



Cette initiative vise à aider les entreprises à 'développer l'IA de manière rentable' tout en garantissant 'sécurité et résilience'.



IBM Cloud sera le premier fournisseur de services cloud à adopter Gaudi 3, qui sera disponible pour les environnements hybrides et sur site.



Cette collaboration permettra également l'intégration de Gaudi 3 dans la plateforme watsonx d'IBM, offrant ainsi aux entreprises des solutions AI plus performantes et accessibles, optimisant le coût et la performance de l'inférence d'IA.





Valeurs associées IBM 199,45 USD NYSE +0,29%